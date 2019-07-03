Полностью прозрачное бикини за 590 долларов смутило покупателей

Новый полностью прозрачный купальник американского бренда смутил покупателей. Об этом сообщает Daily Mail.

Авторы купальника — лос-анджелесский бренд Cult Gaia и бразильский дизайнер Адриана Дегреас (Adriana Degreas). На сайте компании его верхняя часть описывается как «топ без бретелек из тюля с черепаховыми акриловыми деталями». Бикини, которое также назвали одой тропическому сюрреализму, продается по цене 590 долларов (37 тысяч рублей).

Поклонники марки неоднозначно восприняли новинку. Некоторые из них усомнились, что в таком купальнике вообще возможно купаться. «А я смогу в нем поплавать? Или он только для того, чтобы фотографироваться?» — осведомилась одна из них в Instagram. «Он сделан из клейкой ленты?» — поинтересовалась другая. «Cult Gaia, я вас люблю, но вы не могли бы сделать что-то покруче?» — критиковала третья. «590 долларов за бикини? Оправданно!» — съязвила еще одна подписчица бренда.

В июне с подобной критикой столкнулся американский модный бренд Fashion Nova. Дизайнеров обругали за чересчур откровенную модель купальника: он состоял из V-образных трусиков с высокой посадкой и верхней части, которая оставляет низ груди открытой. Пользователи Instagram решили, что из-за этого из бикини может вывалиться грудь. Кроме того, они засомневались в возможности плавать в купальнике, посчитав, что новинка подходит лишь для фотосессий.

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