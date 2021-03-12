Женщина потратила 100 миллионов рублей ради сходства с Ким Кардашьян

Жительница Лондона потратила один миллион фунтов стерлингов (100 миллионов рублей) ради внешности, как у телезвезды Ким Кардашьян. Соответствующая история появилась на The Sun.

Героиня по имени Чали (Chaly) рассказала журналистам, что никогда не делала пластических операций, чтобы иметь сходства со знаменитостью. «Я никогда не ложилась под нож ради того, чтобы быть похожей на Ким. Я делала инъекции ботокса и гиалуроновой кислоты, но это все делают», — подчеркнула англичанка и добавила, что от природы похожа на Кардашьян.

В то же время женщина приобрела множество вещей, которые есть в гардеробе у бизнесвумен. Например, несколько дизайнерских платьев стоимостью четыре тысячи фунтов стерлингов (400 тысяч рублей), а также пальто модного дома Givenchy и туфли бренда Tom Ford за семь и одну тысячу фунтов соответственно (700 и 100 тысяч рублей).

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Помимо этого, Чали потратила около 400 тысяч фунтов стерлингов (40 миллионов рублей) на сумки, как у телезвезды. Вдобавок она купила швейцарские часы Rolex за 30 тысяч фунтов стерлингов (три миллиона рублей).

По словам героини, ее постоянно сравнивают с Ким Кардашьян. «Меня все время останавливают на улице чтобы сфотографироваться и говорят, что я просто копия Ким. На самом деле, у нас просто общий стиль. Люди действительно думают, что я пытаюсь ей подражать, но мы два разных человека», — сказала она.

Ранее в марте хирург раскрыл причину одинаковых женских лиц в Instagram. По словам Риккардо Фрати (Riccardo Frati), в современном обществе сформировались определенные типажи внешности, которым хотят соответствовать женщины. Отмечается, что одним из них оказалось «кошачье» лицо, для которого характерны маленький нос, узкий лоб, раскосые глаза и приподнятые брови. К такому типажу относятся Кендалл Дженнер, Белла Хадид, Меган Фокс и Тейлор Свифт.