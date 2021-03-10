Хирург раскрыл причину одинаковых женских лиц в Instagram

Пластический хирург и основатель английской клиники Frati Harley Surgery раскрыл причину одинаковых женских лиц в Instagram. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам Риккардо Фрати (Riccardo Frati), в современном обществе сформировались определенные типажи внешности, которым хотят соответствовать женщины.

Отмечается, что одним из них оказалось «кошачье» лицо, для которого характерны маленький нос, узкий лоб, раскосые глаза и приподнятые брови. К такому типажу относятся Кендалл Дженнер, Белла Хадид, Меган Фокс и Тейлор Свифт.

Доктор объяснил, что многие звезды с подобной внешностью прибегли к подтяжке бровей и пластике носа. «Белла Хадид тоже делала себе ринопластику, но, насколько я знаю, она отрицает любые косметические операции, включая инъекции ботокса и различного рода филлеры», — сказал Фрати.

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Известно, что еще одним популярным типажом стала «кукольная» внешность. Ее отличительными чертами являются большие пухлые губы, высокие скулы, большие глаза, маленький нос и слегка приподнятые внешние углы глаз и бровей.

«Чтобы добиться такого эффекта, необходимо добавить филлеры в губы, подбородок и скулы, а также сделать пластику носа и инъекции ботокса», — подчеркнул эксперт и добавил, что обладательницами такого типажа являются Ким Кардашьян и Кайли Дженнер.

В ноябре 2020 года знаменитости массово избавились от накачанных губ и груди и показали внешность. Так, например, 21-летняя звезда британского реалити-шоу Love Island Молли-Мэй Хейг (Molly-Mae Hague) рассказала, как «по-настоящему пожалела» о том, что в 18 лет впервые увеличила губы. Девушка опубликовала пост, в котором показала, что избавилась от филлеров и теперь ее губы стали в два раза меньше.