Основатель WhatsApp купил особняк у подруги Ким Кардашьян

Один из основателей мессенджера WhatsApp Ян Кум (Jan Koum) купил в Малибу особняк, которым до этого момента владела подруга семьи Ким Кардашьян Диана Дженкинс (Diane Jenkins). В 2020 году Кум подавал на светскую львицу в суд за вырубку деревьев около его участка. Об этом сообщает DailyMail.

Кум приобрел дом в Калифорнии за 87 миллионов долларов (более 6,4 миллиарда рублей). Изначально в мае 2020 года Дженкинс планировала выручить от продажи 125 миллионов долларов (более 9,2 миллиарда рублей), однако в итоге сделала скидку. По соседству с новым приобретением Кум владеет еще одним объектом недвижимости, который купил в 2019 году у бывшего председателя компании NBC Рона Мейера (Ron Meyer).

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Оказалось, что в июле 2020 года между Кумом и Дженкинс произошел конфликт. Предприниматель обвинил соседку в том, что она установила на его участке дренажную трубу и наняла садовников, которые обрезали часть живой изгороди. Дженкинс объяснила решение высотой кустарников, которые закрывали вид на океан. Тогда Кум предположил, что таким способом светская львица хотела увеличить стоимость своего участка перед продажей, и потребовал возместить ущерб. На данный момент неизвестно, чем закончилось разбирательство.

Теперь во владении Кума находится участок площадью более гектара. На нем располагается одноэтажный дом с пятью спальнями и окнами от пола до потолка. На территории также есть бассейн с видом на Тихий океан, теннисный корт, двухэтажная библиотека, кинотеатр и спортивная площадка. На участке оборудован фуникулер, с помощью которого можно добраться до беседки, расположенной на берегу океана.

В январе 2021 года поместье в Малибу после трех лет отношений приобрели звезда серии фильмов «50 оттенков серого» Дакота Джонсон и солист британской рок-группы Coldplay Крис Мартин. Они заплатили за него 12,5 миллиона долларов (на тот момент более 950 миллионов рублей). В распоряжении Джонсон и Мартина оказался двухуровневый особняк площадью более пяти тысяч квадратных футов.

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