Неизвестный купил особняк Брэда Питта и Дженнифер Энистон

Анонимный покупатель приобрел роскошный особняк в калифорнийском городе Беверли-Хиллз, в котором жили голливудский актер Бред Питт и его первая жена актриса Дженнифер Энистон. Стоимость дома составила почти 24 миллиона долларов. Об этом пишет The Sun.

В двухэтажном особняке площадью больше половины гектара расположены 5 спален, 13 ванных комнат, большая столовая, гостиная с выходом к бассейну, теннисный корт и кинотеатр. Особенность этого дома — необычный вход. Он сделан в форме ротонды — постройки с куполом и колоннами по периметру.

Особняк был построен в 1934 году американским архитектором Уоллесом Неффом (Wallace Neff) для американского актера Фредрика Марча (Fredric March). С 2000 по 2005 год там жили Питт и Энистон. Сразу после развода они выставили его на продажу за 28 миллионов долларов. Имена других хозяев дома неизвестны.

Ранее другой американский актер, Мэттью Макконахи, тайно продал свой особняк. Дом в Малибу ушел за крупную сумму — почти 15 миллионов долларов (1,1 миллиарда рублей). Его новым хозяином стал режиссер и сценарист Фил Лорд.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru