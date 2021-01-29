Звезда «50 оттенков серого» и солист Coldplay купили многомиллионное поместье

Американская актриса и модель Дакота Джонсон, известная по роли Анастейши Стил в серии фильмов «50 оттенков серого», и солист британской рок-группы Coldplay Крис Мартин купили многомиллионное поместье в американском городе Малибу. Возлюбленные приобрели совместное жилье после трех лет отношений. Об этом сообщает New York Post.

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По данным издания, Джонсон и Мартин заключили выгодную сделку, заплатив за участок с домом 12,5 миллиона долларов (более 950 миллионов рублей). Впервые объект выставили на продажу в июле 2020 года. Тогда владельцы планировали выручить от продажи 14 миллионов долларов. Оказалось, что возлюбленные оформили документы несколько месяцев назад.

Теперь в распоряжении звезд есть двухуровневый особняк площадью более пяти тысяч квадратных футов (около 500 квадратных метров). Внутри располагаются шесть спален, девять ванных комнат, мраморная кухня и домашний кинотеатр. На участке находится гостевой дом с игровой комнатой, а также бассейн, бар и площадка для барбекю. Согласно документам, возлюбленные также могут оборудовать на территории теннисный корт.

В октябре 2020 года совместное жилье в Калифорнии купили американская певица Кэти Перри и ее жених английский актер Орландо Блум. За участок площадью четыре гектара они отдали 14,2 миллиона долларов (на тот момент более миллиарда рублей). В их распоряжении оказалась трехэтажная вилла с террасой и внутреннем двором с видом на Тихий океан, а также гараж на четыре машины и бассейн.

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