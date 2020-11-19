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Звезда «50 оттенков серого» начала инвестировать в секс-игрушки

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Дакота Джонсон (слева)
Дакота Джонсон (слева)
Фото: @getmaude

Американская актриса и модель Дакота Джонсон начала инвестировать в секс-игрушки. Об этом сообщает Vodue.

Звезда «50 оттенков серого» стала креативным директором и инвестором бренда Maude. Компания прославилась благодаря своим девайсам для секса и органическим презервативам.

«Я считаю, что сексуальное благополучие — одно из основных прав человека. Секс по согласию и интимное удовольствие — это забота о себе. Каждый человек должен иметь доступ к качественным сексуальным товарам независимо от пола, возраста или ориентации», — сказала артистка.

Джонсон добавила, что общество наконец изменило свое отношение к этой теме. По мнению актрисы, секс — это самое интимное, что может происходить между двумя людьми, поэтому к нему надо подходить без стыда и осуждения.

31-летняя Дакота Джонсон наиболее известна по роли Анестейши Стил в картине «50 оттенков серого» и двух сиквелах, Она также снялась в таких лентах, как «В активном поиске», «Арахисовый сокол», «Социальная сеть», «Черная месса» и «Ничего хорошего в отеле "Эль Рояль"».

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