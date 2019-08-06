Поклонники звезды «50 оттенков серого» устроили прощание с щелью в ее зубах

Голливудская актриса и модель Дакота Джонсон, наиболее известная по главной роли в фильме «50 оттенков серого», избавилась от диастемы (щель между двумя передними зубами — прим. «Ленты.ру») и разочаровала поклонников. Об этом сообщает издание Page Six.

Большинство фанатов считали диастему характерной особенностью внешности 29-летней актрисы. Но, когда Джонсон появилась на премьере нового приключенческого фильма «Арахисовый сокол», состоявшейся 5 мая, поклонники обратили внимание на то, что щель между зубов у нее исчезла.

Дакота Джонсон и ее щель Фото: ImagePressAgency / Globallookpress.com 1 /5

«Пусть земля тебе будет пухом, диастема Джонсон. Она исчезла, но она не будет забыта», — написала пользовательница Twitter с ником @suspjria. Пост девушки стал вирусным и набрал больше тысячи лайков и сотни ретвитов.

В феврале поклонники высмеяли платье Эммы Стоун на премии «Оскар» за схожесть с едой. На церемонию Стоун приехала в коричневом платье модного дома Louis Vuitton с «вафельным» принтом и пайетками. Пользователи Twitter сравнили наряд актрисы с беконом, курицей гриль, пережаренной вафлей и другими продуктами.

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