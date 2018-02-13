Звезда «Пятидесяти оттенков» раскрыла детали постельных сцен

Звезда БДСМ-трилогии «Пятидесяти оттенков» Дакота Джонсон раскрыла подробности съемок постельных сцен. Ее интервью опубликовано на Marie Claire.

По словам актрисы, самым сложным стал эпизод в наручниках в красной комнате. «Я была руками и ногами прикована к решетке — своеобразному забору, который опускается. И у меня были завязаны глаза», — отметила Джонсон.

Она добавила, что неважно, насколько натренирована она была на репетициях, — когда лишаешься зрения и осязания, невозможно контролировать свою нервную систему. Джонсон также рассказала, что иногда перед наиболее трудными сценами актеры выпивают чего-нибудь крепкого.

Актриса сообщила, что одним из странных моментов съемок было то, что они не снимались полностью обнаженными — Джонсон, в частности, была прикрыта стрингами. Чтобы они не сваливались, их приклеили к ее телу.

Ранее в феврале актер Джейми Дорнан рассказал, со своей стороны, как снимались постельные сцены в серии БДСМ-фильмов. Артист заявил на «Шоу Джимми Киммела», что во время съемок надевал на пенис пакет для мочи — по крайней мере, из-за трудностей перевода так его поняли зрители.

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