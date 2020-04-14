Меган Маркл и принц Гарри купили особняк в Малибу

Принц Гарри и Меган Маркл приобрели особняк у американского актера и режиссера Мэла Гибсона за 12 миллионов фунтов стерлингов (1,1 миллиарда рублей). Дом находится в Малибу (штат Калифорния, США) на берегу Тихого океана. Об этом пишет Daily Mail.

Как сообщает издание, ранее в Instagram местного риелтора Андреа Пайлот появилась информация о продаже объекта, но потом пост был удален. Компания, занимающаяся реализацией недвижимости, опровергла эту информацию, близкий к супругам источник — тоже. Однако информатор газеты The Sun утверждает, что дом звездной паре все-таки продали.

Материалы по теме Принц Гарри и Меган Маркл покинули королевскую семью Чего они лишились и как заработают на жизнь?

Источник отметил, что в ходе сделки было подписано соглашение о конфиденциальности. «Он [дом] невероятно красивый, так что, может быть, они просто заглянули внутрь и захотели его купить. Он очень уединенный. На рынке нет ничего подобного», — сказали изданию.

Сам особняк недавно отремонтировали, в нем пять спален, тренажерный зал и «необыкновенная кухня». На территории площадью чуть более двух гектаров два бассейна. Из дома открывается вид на Тихий океан. Также в стоимость входило членство в закрытом пляжном клубе. Ранее объект принадлежал американскому актеру Дэвиду Духовны. Неподалеку от особняка проживает мать Меган Маркл.

Ранее сообщалось, что супруги присмотрели себе другой особняк в Малибу «в нескольких шагах от пляжа». Дом за семь миллионов долларов (около 450 миллионов рублей) до этого принадлежал звезде фильма «Спасатели Малибу» Дэвиду Чэрвету.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru