Сильвестр Сталлоне купил дом в страдающем от визитов Трампа городе

Американский актер и кинорежиссер Сильвестр Сталлоне купил имение стоимостью свыше 35 миллионов долларов (2,6 миллиарда рублей), расположенное в городе Палм-Бич, штат Флорида. Об этом сообщает Mansion Global.

По информации издания, сделка была проведена через подконтрольный актеру трастовый фонд. На территории приобретенной усадьбы есть главный дом, гостевой и небольшой дом у бассейна. Главное здание было возведено в 2014 году, его общая площадь превышает 975 квадратных метров, в нем пять спален. Кроме того, внутри есть винный погреб и спортзал. Продавцы объекта приобрели его два года назад, заплатив 26,65 миллиона долларов (1,9 миллиарда рублей).

Ранее в декабре стало известно, что соседи президента США Дональда Трампа по частному курорту Мар-а-Лаго в городе Палм-Бич не в восторге от того, что глава государства может переехать туда на постоянное место жительства. Они направили в мэрию письмо, в котором говорится, в том числе, что город и без того страдает от частых визитов политика — каждый его приезд провоцирует образование пробок на дорогах.

Сталлоне минувшим летом исполнилось 74 года. Он снялся более чем в 50 фильмах. Приобрел славу благодаря ролям в боевиках и серии фильмов «Рокки».

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