Планирующим развод Кардашьян и Уэсту предрекли конфликт из-за дома

Планирующим развод звезде реалити-шоу «Семейство Кардашьян», предпринимательнице Ким Кардашьян и ее мужу, рэперу Канье Уэсту, придется обсудить судьбу своего дома в калифорнийском городе Калабас, что может привести к конфликту, пишет Daily Mirror.

Стоимость особняка, который Уэст прозвал «футуристическим храмом», составляет 40 миллионов долларов. На усовершенствование особняка потребовалось семь лет и 20 миллионов долларов. К преображению дома приложил руку не только сам рэпер, но и целая команда профессионалов во главе с бельгийским дизайнером Акселем Вервордтом. По данным издания, ни один из супругов не захочет уступать оформленный в нейтральной цветовой гамме многокомнатный дом, и обсуждение может вылиться в ссору.

Между тем Daily Mail сообщает, что Ким перестала носить свое обручальное кольцо ювелирного бренда Lorraine Schwartz стоимостью 1,3 миллиона долларов. Уточняется, что украшение пропало с руки звезды за две недели до того, как стали распространяться слухи о разводе.

Ранее сообщалось, что Кардашьян и Уэст находятся на грани развода. Источники PageSix рассказали, что Кардашьян наняла адвоката Лору Вассер, известную по бракоразводным процессам для звезд шоу-бизнеса.