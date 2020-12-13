В окружении Ким Кардашьян рассказали о кризисе в ее отношениях с мужем

Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян», предпринимательница Ким Кардашьян и ее муж Канье Уэст еще не преодолели кризис в отношениях, пишет журнал People.

Источник из окружения звезд рассказал, что пара живет разными жизнями. «У Ким есть свои работа и проекты, которые важны для нее, а у Канье — свои», — отметил он, добавив, что жизни Ким и Канье редко пересекаются. При этом он признал, что супруга Уэста выглядит счастливой и сосредоточенной на работе и делах.

Собеседник People рассказал, что Ким не сомневается в необходимости реформирования тюремной системы США и верит, что сможет повлиять на ситуацию. В настоящий момент она уделяет этому вопросу много времени. «Ее семья очень ею гордится», — заключил он.

Издание отмечает, что представители звезд никак не прокомментировали эти высказывания.

В июле 2020 года Канье Уэст признался в желании развестись с Ким Кардашьян. Он опубликовал серию постов на эту тему в своем Twitter-аккаунте, однако затем удалил их. Позже появились слухи о том, что звездная пара запланировала развод. Анонимный источник, близкий к Кардашьян и Уэсту, рассказал, что инициатором разрыва выступила предпринимательница.