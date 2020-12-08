Популярная телеведущая купила дом у актера и стала соседкой Меган Маркл

Популярная американская актриса, ведущая собственного шоу Эллен Дедженерес (Ellen DeGeneres) купила дом у американского киноактера Денниса Миллера (Dennis Miller) и, таким образом, стала соседкой принца Гарри и его супруги Меган Маркл. Она заплатила за поместье 49 миллионов долларов (более 3,6 миллиарда рублей), передает The Sun.

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Журналисты выяснили, что недвижимость находится в калифорнийской Санта-Барбаре недалеко от виллы, где с августа нынешнего года проживают переехавшие в США герцог и герцогиня Сассекские. Как отметает издание The Wall Street Journal, высокая цена, которую заплатила Дедженерес за поместье, сделала его одним из самых дорогих лотов в городе. Телеведущая заключила сделку с Миллером и его женой, моделью Каролин Эпсли (Carolyn Espley), еще в сентябре. До этого пара владела поместьем на протяжении 14 лет.

В распоряжении Дедженерес и ее супруги, австралийско-американской актрисы Порши де Росси (Portia de Rossi), оказался участок в 4,3 акра (более 1,7 гектара) с особняком площадью более 835 квадратных метров. На территории располагается гостевой дом, гараж, пруд с рыбами и утками, а также бассейн с видом на засаженный лавандой участок. Здания выполнены в африканском стиле с выбеленными фасадами и окнами от пола до потолка.

В ноябре Дедженерес избавилась от поместья в калифорнийском городе Монтесито. Она продала объект покупателю из Лос-Анджелеса за 33,3 миллиона долларов (на тот момент более 2,5 миллиарда рублей). На протяжении нескольких лет во владении телеведущей находился участок площадью около четырех гектаров с особняком, отдельным тренажерным залом, бассейном и фруктовым садом.

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