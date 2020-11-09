Популярная телеведущая избавилась от дома в США

Популярная американская актриса, ведущая собственного шоу Эллен Дедженерес (Ellen DeGeneres) избавилась от своего дома в калифорнийском городе Монтесито. По сообщению Variety, от сделки Дедженерес выручила 33,3 миллиона долларов (более 2,5 миллиарда рублей).

Телеведущая на протяжении нескольких лет проживала на этой вилле с видом на прибрежный город Карпинтерия вместе с супругой австралийско-американской актрисой Поршей де Росси (Portia de Rossi). Журналистам удалось выяснить, что пара продала недвижимость покупателю из Лос-Анджелеса. Однако его имя не разглашается. Известно только, что новый владелец особняка не брал его в ипотеку, а полностью оплатил стоимость объекта наличными.

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Бывшее поместье телеведущей занимает площадь почти в 9,5 акра (около четырех гектаров). На этом участке располагается главный особняк площадью почти 763 квадратных метра, гостевой дом, а также отдельный тренажерный зал и помещение для охраны. В особняке находятся три спальни, четыре ванные комнаты, в одной из которых есть окно с видом на живописные холмы, а также кухня, гостиная, библиотека и кабинет. Рядом с постройками на участке есть бассейн и фруктовый сад. При создании поместья дизайнеры вдохновлялись архитектурой острова Бали в Индонезии, а в качестве главных материалов использовали черный мрамор и экзотическую древесину.

Дедженерес вместе с супругой купила этот участок в конце 2018 года. В августе 2020-го стало известно, что владение пары ограбили. Тогда в полиции не рассказали о точном списке украденных вещей, однако журналисты предположили, что злоумышленники могли вынести из особняка драгоценности и дорогие часы.

В октябре 2020 года в этом же районе поместье приобрели американская певица Кэти Перри и ее жених английский актер Орландо Блум. Фактически они стали соседями принца Гарри и Меган Маркл, занимающими особняк поблизости. Перри и Блум выбрали участок площадью четыре гектара и заплатили за него 14,2 миллиона долларов (на тот момент более миллиарда рублей). Согласно документам, пара купила поместье у бывшего генерального директора компаний Chrysler и Duracell Роберта Киддера, который владел участком на протяжении 20 лет.

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