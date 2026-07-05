Чемпиона мира по хоккею в составе сборной России внесли в базу «Миротворца»

Чемпиона мира по хоккею в составе сборной России Емелина внесли в базу «Миротворца»

Чемпиона мира по хоккею в составе сборной России Алексея Емелина внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу данных ресурса.

Поводом для включения Емелина в базу данных Миротворца стало его участие в благотворительном хоккейном матче в поддержку бойцов СВО на площадке «Московских сезонов», который состоялся 13 декабря 2025 года. Хоккеисту вменяется покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины и участие в благотворительном матче.

Емелину 40 лет. Он становился чемпионом мира в составе сборной России в 2012 году. Также он дважды выигрывал бронзовые награды мировых первенств в 2007 и 2016 годах. Помимо этого, Емелин является трехкратным обладателем Кубка Гагарина. Кроме того, Емелин выступал в клубах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» и «Нэшвилл Предаторз».

Ранее в базу «Миротворца» внесли бывшего президента клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» и «Торпедо» Илью Геркуса. Ему вменяется покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины.