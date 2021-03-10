В Калифорнии предложили стать соседями принца Гарри и Меган Маркл

В калифорнийском городе Монтесито выставили на продажу поместье, которое находится недалеко от особняка британского принца Гарии и его жены Меган Маркл. Риелторы фактически предложили стать соседями известных супругов. Об этом сообщает New York Post.

Вакантный особняк располагается на участке, который отделен от поместья герцога и герцогини густыми зарослями деревьев. За возможность поселиться напротив пары попросили 22 миллиона долларов (более 1,6 миллиарда рублей). По данным издания, интерес к объекту недвижимости может повыситься из-за недавнего интервью принца Гарии и Меган Маркл американской телеведущей Опре Уинфри. Во время разговора супруги рассказали о жизни в королевской семье.

Особняк площадью более 16 квадратных футов (более 1,5 тысячи квадратных метров) располагается на участке размером более двух гектаров. Он был построен в 1999 году, но со временем там провели масштабный ремонт. В доме находятся семь спален, 13 ванных комнат, две кухни, рабочий кабинет, столовая, гостиная и тренажерный зал. На территории есть бассейн, гараж и гостевой дом. В этом районе также проживают американская актриса Гвинет Пэлтроу и телеведущая Эллен Дедженерес.

Принц Гарри и Меган Маркл поселились в Калифорнии в августе 2020 года. Они приобрели особняк в Санта-Барбаре у российского банкира Сергея Гришина почти за 15 миллионов долларов, взяв часть суммы в ипотеку. Поместье стало первой совместной недвижимостью пары. Помимо особняка на территории также оборудованы теннисный корт, чайный домик, гараж на пять машин и два гостевых дома.

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