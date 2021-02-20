Знаменитая телеведущая тайно приютила принца Гарри и Меган Маркл

Знаменитая американская телеведущая Опра Уинфри тайно приютила в своем особняке принца Гарри и Меган Маркл — пара жила в Монтесито (Санта-Барбара, штат Калифорния) до того, как купила собственный дом. Об этом пишет The Sun.

Герцог и герцогиня Сассекские жили в особняке стоимостью 80 миллионов фунтов стерлингов (8,3 миллиарда рублей) и могли почувствовать атмосферу района, перед тем как приобрести недвижимость поблизости.

Источник рассказал изданию, что Уинфри очень поддерживала пару и особенно мать Меган Дорию, а также давала супругам советы, как справиться с повышенным вниманием со стороны общественности.

«Когда они снимали квартиру, Опра предложила им воспользоваться своим огромным особняком, чтобы они могли как следует изучить это место и просто спрятаться там подальше от любопытных глаз», — поделился информатор.

Впоследствии пара приобрела особняк в Санта-Барбаре почти за 15 миллионов долларов (1,1 миллиарда рублей), часть денег взяли в ипотеку. Продавцом выступил российский банкир Сергей Гришин. Его бывшая жена осудила Меган и Гарри за покупку: по ее словам, Гришин — опасный человек, который превратил ее жизнь в ад. Учитывая тот факт, что Маркл борется за права женщин, покупка недвижимости у «насильника» выглядит непоследовательно.

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