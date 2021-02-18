Эксперт предсказала воссоединение принца Гарри с королевской семьей

Эксперт по британской королевской семье Виктория Мерфи (Victoria Murphy) назвала событие, которое приведет к восстановлению связей принца Гарри с престолом и его воссоединению с семьей. Об этом сообщает издание Daily Express.

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По мнению Мерфи, это произойдет после смерти королевы. В данном случае королем станет отец Гарри принц Чарльз. «Гарри неизбежно станет еще ближе к престолу, когда из внука монарха превратится в его сына», — пояснила эксперт.

Мерфи также считает, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл остаются тесно связаны с королевской семьей, и ни переезд в США, ни их финансовая независимость этого не изменят. «Пара, вероятно, будет появляться на публике вместе с другими членами королевской семьи на мероприятиях вроде церемонии Выноса знамени (военный парад в честь дня рождения королевы, который проходит в июне).

Принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи с 1 апреля 2020 года. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше королевское высочество», госфинансирования и торговой марки Sussex Royal. После заключения договора с видеосервисом Netflix Гарри и Меган достигли финансовой независимости от королевской семьи. 14 февраля они объявили, что ожидают второго ребенка.