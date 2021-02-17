Отец Меган Маркл сделал заявление после новости о второй беременности дочери

Отец герцогини Сассекской Томас Маркл выступил с заявлением после новости о второй беременности дочери. Об этом сообщает Daily Mirror.

71-летний Маркл признался, что однажды мечтает встретиться с внуками, несмотря на разлад в отношениях со своей 39-летней дочерью. «Желаю Меган и Гарри, чтобы рождение ребенка прошло благополучно и без осложнений, надеюсь в будущем увидеть внуков», — отметил он.

14 февраля принц Гарри и Меган Маркл объявили, что ожидают второго ребенка. О его поле и предполагаемых сроках родов пока не сообщается, однако известно, что в начале февраля Меган отказалась от визита в Великобританию, который намечался на июнь. Слухи о ее новой беременности появились еще в 2020 году и временно утихли лишь после известия о выкидыше, который она перенесла в июле 2020 года.

Британские букмекеры начали принимать ставки на имя второго ребенка принца Гарри и его супруги Меган Маркл. В букмекерской фирме Ladbrokes предсказывают, что имя второго ребенка, как и первого, будет начинаться с буквы «А». По другой версии, его назовут в честь прабабушки, британской королевы Елизаветы II.

У четы есть сын: двухлетний Арчи Харрисон Маунтбаттен-Виндзор, который появился на свет в мае 2019 года. Новый ребенок станет 12-м правнуком королевы и займет восьмое место в очереди на британский престол после деда — принца Чарльза, дяди — принца Уильяма, его детей — принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи, отца — принца Гарри, и старшего брата Арчи.