Букмекеры предсказали имена второго ребенка принца Гарри и Меган Маркл

Британские букмекеры стали принимать ставки на имя второго ребенка принца Гарри и его супруги Меган Маркл. Об этом сообщает издание Metro.

В букмекерской фирме Ladbrokes предсказывают, что его имя, как и у первого ребенка Гарри и Меган, будет начинаться с буквы «А». Вероятность имен Альфи и Александра оценивается как четыре к одному. По другой версии, его назовут в честь прабабушки, британской королевы Елизаветы II, или прадедушки, мужа королевы принца Филиппа. В Ladbrokes на имена Елизавета и Филипп ставят шесть к одному.

Вероятность того, что ребенок получит имя покойной матери принца Гарри принцессы Дианы, составляет десять к одному. Такого мнения придерживаются не только в Ladbrokes, но и в Coral — еще одной букмекерской компании. В Coral также не исключают, что ребенка назовут Спенсер в честь девичьей фамилии принцессы Дианы (на это ставят 12 к одному), Альберт (16 к одному), Елизавета (16 к одному) и Филипп (16 к одному).

На бирже ставок Betfair ведут имена Оливер и Диана, вероятность которых оценивается в восемь к одному. На имя Дория, принадлежащее матери Меган Маркл, ставят 25 к одному. При этом представитель компании признался, что в свое время им не удалось предугадать, как Меган и Гарри назовут первенца. Он получил имя Арчи, которого не было в списках букмекеров.

14 февраля принц Гарри и Меган Маркл объявили, что ожидают второго ребенка. О его поле и предполагаемых сроках родов пока не сообщается, однако известно, что в начале февраля Меган отказалась от визита в Великобританию, который намечался на июнь. Слухи о ее новой беременности появились еще в 2020 году и временно утихли лишь после известия о выкидыше, который она перенесла в июле 2020 года.

У четы уже есть сын: двухлетний Арчи Харрисон Маунтбаттен-Виндзор, который появился на свет шестого мая 2019 года. Новый ребенок станет 12-м правнуком королевы и займет восьмое место в очереди на британский престол после деда — принца Чарльза, дяди — принца Уильяма, его детей — принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи, отца — принца Гарри, и старшего брата Арчи.