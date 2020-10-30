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Меган Маркл заподозрили в сокрытии новой беременности

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Меган Маркл
Меган Маркл
Фото: Daniel Leal-Olivas / AP

Герцогиню Сассекскую Меган Маркл заподозрили в том, что она скрывает новую беременность. Поводом для слухов стала публикация в американском журнале Star.

На обложке свежего номера Star, который выходит второго ноября, есть фото супруги принца Гарри и подпись: «Меган на шестом месяце беременности». В статье со слов анонимного источника рассказывается, что Маркл ждет второго ребенка. «Шепчутся, что срок уже довольно большой, — утверждает он. — Возможно, месяцев шесть. И это девочка».

По утверждению источника Star, Гарри и Меган надеются сохранить беременность в секрете, чтобы избежать ажиотажа в прессе. Чтобы скрыть растущий живот, Маркл якобы носит свободную одежду. Тем временем Гарри готовится к тайному визиту в Великобританию, чтобы лично сообщить королеве Елизавете II о новой правнучке.

Слухи усилились в четверг, 29 октября, после очередного судебного решения по конфликту между Маркл и британским изданием The Mail on Sunday. Associated Press передает, что по просьбе Маркл разбирательство было отложено на девять месяцев. После заседания, которое проходило в закрытом режиме, судья принял решение засекретить причину задержки.

Таблоид Daily Star отметил, что британские букмекеры ожидают объявления о беременности Маркл в ближайшие месяцы. Букмекерская компания Coral оценивает вероятность объявления до конца 2020 года как четыре к пяти (55 процентов). Букмекерская компания Ladbrokes дает пять к четырем (44 процента), что новый ребенок Гарри и Меган появится на свет в 2021 году.

Британские таблоиды Daily Express и The Sun удалили публикации о слухах про беременность Маркл, которые вышли в пятницу, 30 октября. До этого подобные публикации не удалялись.

6 мая 2019 года у принца Гарри и его супруги Меган Маркл родился первенец. Ребенка назвали Арчи Харрисоном Маунтбаттен-Виндзором. Он занял седьмое место в очереди на британский престол после деда — принца Чарльза, дяди — принца Уильяма, его детей — принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи, и отца — принца Гарри.

В июле сообщалось, что принц Гарри и его супруга, герцогиня Сассекская Меган Маркл, якобы задумались о втором ребенке. На это указывали комментарии людей, близких к британской королевской семье.

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