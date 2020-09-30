Меган Маркл проиграла в суде и заплатит оппоненту 39 тысяч фунтов стерлингов

Супруге британского принца Гарри герцогине Сассекской Меган Маркл придется оплатить судебные издержки таблоида The Mail on Sunday, который она обвиняла в травле. Об этом сообщает ТАСС.

Во втором раунде судебного разбирательства Маркл вновь потерпела поражение. Вопреки ее протестам, к делу будут приобщены аргументы ответчика, которые касаются биографической книги Finding Freedom («Обретая свободу») Омида Скоби и Кэролин Дюран. Адвокаты издателя The Mail on Sunday утверждали, что она написана при ее участии. Маркл и авторы книги настаивали на том, что это не так.

Высокий суд Лондона обязал герцогиню Сассекскую оплатить не только собственные судебные издержки, составившие 139 тысяч фунтов стерлингов (14 миллионов рублей), но и издержки ее оппонента, потратившего 39 тысяч фунтов стерлингов (четыре миллиона рублей).

Книга Finding Freedom («Обретая свободу») Омида Скоби и Кэролин Дюран вышла в августе 2020 года. Она рассказывает историю брака принца Гарри и Меган Маркл.

В октябре 2019 года Меган Маркл подала в суд на британское издание The Mail on Sunday за публикацию своих писем. «Это настоящая травля, которая запугивает и заставляет молчать», — заявил принц Гарри. Враждебное отношение стало одним из поводов, побудивших Меган и Гарри отказаться от королевских привилегий и переехать в Канаду.

В июле Маркл проиграла первый раунд судебного разбирательства. После этого ей также пришлось оплатить издержки издателя The Mail on Sunday — около 68 тысяч фунтов стерлингов (6,8 миллионов рублей).