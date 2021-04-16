Американцы высмеяли квартиру в Нью-Йорке из-за духовки

Пользователи сети высмеяли установку бытовой техники в квартире в нью-йоркском районе Вест-Виллидж. Американцы заметили, что дверь духовки невозможно открыть. Об этом в Twitter рассказал пользователь под именем JucheMane.

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Пользователь написал, что апартаменты сдают в аренду за ежемесячную плату в 2,6 тысячи долларов (более 200 тысяч рублей). Он поделился фотографией, на которой можно заметить ванную комнату и гостиную, совмещенную с кухней. Автор твита обратил внимание на плиту, напротив которой стоит холодильник и фактически не дает возможность открыть дверцу духовки.

Расположение предметов обсудили в комментариях. Некоторые пользователи посоветовали подвинуть холодильник или прикрепить к нему колеса, чтобы переставлять в нужное место. Другие предложили жильцам готовить возле камина, расположенным рядом. Участники обсуждения также отметили, что жилье с подобным нюансом не стоит своих денег.

В феврале жители одного из районов британского города Бристоль высмеяли дизайн недавно построенного дома, дорога около которого оказалась перекрыта дорожным знаком. Пользователи сети задались вопросом, как жильцы будут действовать, если купят крупную бытовую технику. Они также предложили несколько вариантов, как попасть на участок.

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