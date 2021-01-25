Рабочий высмеял неровную кирпичную стену и был уволен

Рабочий из английского города Уэймут в графстве Дорсет был уволен после того, как заметил неровную кирпичную стену у одного из домов и опубликовал ее фотографии в сети. В компании, которая возводила здание, отметили, что на кадрах запечатлен неокончательный результат строительных работ. Об этом сообщает Mirror.

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Кирпичная кладка привлекла внимание Кейта Баркера (Keith Barker), когда он вместе с коллегами укладывал плитку на соседнем участке. Подойдя к дому, рабочие приложили к стыку строительный уровень и увидели, что один его конец отрывается от стены. Баркер также сделал фото и других домов. Так, у одного из них он нашел проблему с оконными выступами, а у другого — неровную кладку.

Оказалось, что Баркер работал в компании подрядчика, который возводил объекты. Вскоре после публикации фотографий мужчине позвонил менеджер и попросил больше не выходить на работу, так как его уволили. В итоге Баркер назвал увиденное позором застройщика и несправедливостью по отношению к клиентам, которые покупают дома, а в будущем сталкиваются с проблемами. Строитель отметил, что стоимость этих домов превышает 190 тысяч фунтов стерлингов (около 20 миллионов рублей).

Сложившуюся ситуацию прокомментировали и в компании застройщика. Там отметили, что опубликованные фотографии были сделаны в прошлом году и отражали не окончательный результат, а активную фазу строительства. Представитель компании попытался заверить, что перед сдачей все объекты проходят несколько этапов проверки, а в случае недопониманий сотрудники готовы решить вопросы с покупателями.

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