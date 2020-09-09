В сети высмеяли отфотошопленные фотографии квартир

Пользователи сети высмеяли отфотошопленные фотографии интерьеров квартир, снимками которых поделилась одна из пользовательниц Twitter. Об этом сообщает The Sun.

Женщина по имени Кэйти Дилэйни (Caitie Delaney) опубликовала в своем профиле несколько фотографий, которые она нашла, когда искала жилье. Одна была сделана в гостиной или спальне, а другая — на кухне. Обе фотографии изменены с помощью фоторедактора. Так, на первый снимок поместили серый диван, который будто бы повис в воздухе, а на второй — нечетко обрезанные стулья и ненастоящий горшок с цветами. «Я просто схожу с ума от этих фотографий из реестра квартир», — написала Дилэйни.

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The Sun отмечает, что использование фоторедактора владельцами квартир обусловлено тем, что, как правило, потенциальные покупатели хотят видеть, как выглядит жилплощадь с мебелью. Возможно, квартиры на фото отремонтировали не так давно и комнаты в них не успели обустроить. На рынке пустая жилплощадь продается на шесть процентов дешевле, чем дома и квартиры с мебелью. Однако сделать весь интерьер в фоторедакторе все равно не удастся.

В феврале 2020 года пользователи сети сравнили дом американской звезды реалити-шоу Ким Кардашьян и ее мужа рэпера и продюсера Канье Уэста, построенный с минималистичном стиле, с монастырем и отфотошопили его. В холл здания добавили ярких красок и разместили на фото вазу с цветами, картины и покрытый скатертью в цветочек стол, на котором стоял телевизор.

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