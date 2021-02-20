Британцы подняли на смех ремонт нового дома

Жители одного из районов британского города Бристоль подняли на смех дизайн недавно построенного жилого дома. Дорога, ведущая к входной двери, оказалась перекрыта дорожным знаком. О новом архитектурном решении стало известно из публикации на портале Reddit.

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До реконструкции на территории находилось сделанное из красного кирпича в викторианском стиле здание, где раньше располагалась школа, а позже кафе. Строители переделали его в таунхаусы, огороженные невысоким забором. Зайти на участки можно через калитки. Однако пользователи сети заметили, что ответственные за работы не подвинули дорожный знак с названием улицы. В итоге вход на участок оказался заблокирован.

Пользователи сети обсудили увиденное в комментариях под публикацией. Некоторые из них отметили, что не сразу поняли в чем проблема, а другие задумались, как будут действовать жильцы, если купят стиральную машину и закажут доставку. Один из участников обсуждения предложил несколько вариантов, как попасть на участок, — перешагнуть через знак, обойти или пройти под ним.

Представители издания Bristol Live обратились за комментариями к застройщику и в местную администрацию. На данный момент неизвестно, будут ли в городе переносить знак в другое место. По предварительным данным, что окончательно завершить работы в доме планируют весной 2021 года.

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