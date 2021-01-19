Британцы выставили на продажу дом с могилой владельца в саду

Жители британского пригорода Лидса выставили на продажу участок с домом, в саду которого находится могила его бывшего владельца. Они планируют выручить от сделки 125 тысяч фунтов стерлингов (более 12,5 миллиона рублей). Об этом сообщает LeedsLive.

Материалы по теме Это для себя Люди по всему миру начали массово строить в пандемию частные дома. Как выглядят лучшие из них? Есть такая традиция Грабли, сено и маринованный огурец: как люди по всему миру создают новогоднее настроение

По словам риелтора, который занимается продажей объекта на улице Сиссонс (Sissons), бывший владелец дома прожил в нем всю свою жизнь, а перед смертью пожелал быть похороненным в саду. В итоге родственники покойного исполнили его волю. Через некоторое время они решили продать владение.

В доме находятся три спальни, кухня, соединенная со столовой, гостиная, ванная комната и оранжерея. В одной из комнат оборудована дровяная печь. Риелтор также обратил внимание, что в саду расположена лужайка и стоят деревянные постройки, где можно хранить вещи.

В сентябре 2020 года в британском графстве Северный Йоркшир агентство недвижимости выставило на продажу дом, который находится рядом с кладбищем. За него планировали выручить 250 тысяч фунтов стерлингов (на тот момент более 25 миллионов рублей). Риелторы не могли продать объект на протяжении нескольких месяцев и решили завлечь покупателей, предложив им необычное дополнение к участку — место на кладбище.

Если вы стали свидетелем интересного события или у вас есть история для отдела «Дом», напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru