«Призрак» маленькой девочки напугал покупателей дома

Жуткое объявление о продаже дома в пригороде австралийского города Аделаида напугало его потенциальных покупателей. Пользователи интернета заметили на фотографии одной из комнат изображение призрака маленькой девочки, сообщает Daily Mail.

Потенциальных жильцов заинтересовала одна из спален. В объявлении риелтор разместил фотографию комнаты, на которой в дверном проеме видно одетую в белую ночную рубашку маленькую девочку с плюшевым мишкой в руках. Пользователи сети предположили, что это настоящий призрак, который продается вместе с жилплощадью. Вскоре в агентстве недвижимости Harcourts Packham поспешили успокоить предполагаемых покупателей и заявили, что в этом проеме установлена дверь, на которую наклеены обои с изображением девочки. Агенты также добавили, что до этого в доме жила семья, где воспитывались восемь дочерей. Одна из них и решила украсить комнату таким способом.

По данным агентства, дом располагается на участке площадью 825 квадратных метров. Там находятся три спальни, два туалета, ванная комната, гостиная и кухня. На территории также есть гараж на две машины и парковочное место с навесом. Риелторы отмечают, что объект со временем обветшал и требует капитального ремонта. Предыдущие владельцы прожили на этом участке 57 лет и после выхода на пенсию решили продать его и переехать в дом престарелых.

В сентябре в британском графстве Северный Йоркшир агентство недвижимости, которое занималось продажей одного из домов, решило завлечь потенциальных покупателей подарком — местом для захоронения. Оказалось, что участок находится рядом с кладбищем и отпугивает будущих владельцев жутким расположением. Риелторы обсудили идею подарка с местной администрацией. Они посчитали, что таким способом быстрее продадут объект.

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