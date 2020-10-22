Секс-клуб в Австралии выставили на продажу за миллион долларов

В австралийском Сиднее выставили на продажу здание, где на протяжении 25 лет функционировал клуб свингеров. В доме регулярно проводились вечеринки, в том числе вечера группового секса по средам. Об этом пишет Daily Mail.

Внутри оборудованы пять спален, кухня, несколько санузлов и большая комната с бассейном. Стоимость лота — 1,2 миллиона австралийских долларов (66 миллионов рублей). Общая площадь дома — 554 квадратных метра. Потенциальный доход от сдачи здания в аренду под ведение бизнеса оценивается в 44 тысячи долларов (2,4 миллиона рублей) в год.

Как отмечает Daily Mail, за последнее время в Сиднее закрылось множество заведений из сферы развлечений для взрослых. Часть из них сменили профиль деятельности. Ликвидацию секс-клубов местные риелторы связывают с джентрификацией — облагораживанием городской среды, которое неизбежно влечет за собой изменение стоимости жизни в сторону удорожания.

Свинг — взаимный обмен постоянными сексуальными партнерами. Свингеры объединяются в свинг-клубы для общения с единомышленниками и поиска новых партнеров.

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