Миллионер задумал первую секс-вечеринку с социальной дистанцией

Британский миллионер Ричард Стэнли (Richard Stanley) задумал провести первую секс-вечеринку, на которой будут соблюдаться правила социальной дистанции, введенные из-за распространения коронавируса. Об этом пишет Mirror.

Стэнли и его девушка Джанет, работающая медсестрой, таким образом решили отметить будущее окончание карантина в Великобритании. По его словам, вечеринка для свингеров пройдет под открытым небом. «Нужно следовать правилам. Если нам позволят все устроить, то это будет потрясающая ночь», — заверил мужчина.

По словам Стэнли, организовать вечеринку он планирует к 25 июля. Бизнесмен считает, что пары, которые примут в ней участие, останутся в безопасности, потому что на территории у его дома можно разместиться с соблюдением дистанции. Вечеринку планируют провести, даже если участники не смогут менять партнеров и объединяться.

«Если вечеринки в помещениях не разрешат, мы будем на улице. Давайте надеяться на теплый вечер и малое количество москитов», — предложил Стэнли.

Миллионер и его партнерша давно проводят секс-вечеринки, которые они называют самыми лучшими и популярными в Великобритании. Пять лет назад деятельность Стэнли подверглась критике после того, как во время одной из его вечеринок в бассейне утонул человек. Ричард нырнул за ним, вытащил и пытался спасти, однако ему это не удалось. Позднее смерть мужчины объяснили несчастным случаем, а Стэнли продолжил устраивать вечеринки.

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