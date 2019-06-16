Панин рассказал о больших проблемах с сексом у россиян

Актер Алексей Панин заявил, что у части россиян большие проблемы с сексом. Об этом он написал в своем Instagram.

«Понятно, что люди в России по-прежнему заметно отстают в сексуальном развитии от европейцев, но, честно говоря, я не думал что до такой степени», — сказал артист. Он добавил, что у него складывается впечатление что многие комментаторы в его блоге «никогда не слышали про темы БДСМ, фистинг, куколд, свинг», будто слезшие с пальмы первобытные люди.

Панин считает, что с «сексом у некоторой части нашего общества такие же большие проблемы, какие были в СССР.» Он посоветовал своим подписчикам изучить все разделы порносайтов, чтобы стать добрее.

В марте Панин опубликовал несколько постов в Instagram, в которых «обличил» отрицательные качества россиян. В частности, он назвал некоторых российских граждан «обществом злобных уродцев, ненавидящих всех вокруг себя».

До этого он писал, что Россия погрязла в нищете и коррупции, а остальные страны смотрят на российских граждан как на дикарей. «Грязная, уголовная, гомофобная страна, в которой люди ненавидят друг друга и всех вокруг себя!» — написал он.

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