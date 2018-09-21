Панин надел прозрачное платье и встал на колени

Актер Алексей Панин опубликовал свою фотографию в женском платье. Снимок появился в Instagram артиста в пятницу, 21 сентября.
«Ввожусь с спектакль Романа Виктюка "Саломея"», — говорится в подписи к публикации. Панин также заявил о намерении заменить актера Дмитрия Бозина, до сих пор исполнявшего главную роль в спектакле.
В одном из следующих постов Панин обнажил половые органы.
Ранее в пятницу актер Владимир Епифанцев опубликовал короткометражный фильм «Быть или не быть Алексеем Паниным», в котором предстал мстителем-стоматологом, пытающимся выдрать зубы Панину «за слезы наших матерей и всех православных».
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