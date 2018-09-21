Епифанцев попытался выдрать зубы «позору России» Панину

Российский актер Владимир Епифанцев опубликовал в Instagram короткометражный фильм «Быть или не быть Алексеем Паниным», в котором предстал мстителем-стоматологом, пытающимся выдрать зубы Панину «за слезы наших матерей и всех православных».

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В ролике Панин приходит к стоматологу, который внезапно превращается в Епифанцева. «Я — кремень, а ты — позор России. Ты опозорил всех русских людей. Теперь твоим именем называют всех плохих людей. Даже меня! И я буду судить тебя народным судом», — говорит в ролике Епифанцев.

Ранее в сентябре артист записал видеообращение к дагестанцам от лица исполнителя Егора Крида. Он заявил, что рэпер готов выступить в Махачкале абсолютно бесплатно и умереть за свое творчество, если это поможет примирению народов.

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