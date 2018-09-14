Епифанцев обратился к дагестанцам от имени «готового умереть» Егора Крида

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Актер Владимир Епифанцев записал видеообращение к дагестанцам от лица и с лицом исполнителя Егора Крида. Ролик опубликован в Instagram-аккаунте артиста.

«Привет! Я Егор Крид. Я хочу обратиться ко всему дагестанскому народу. Я меняю свое решение и еду в Махачкалу играть для вас абсолютно бесплатно. Я понимаю тех людей, которые писали угрозы убить меня и даже изнасиловать. Они не знают моих песен и не знают меня», — заявил Епифанцев.

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В обращении, озаглавленном «Этот мир очень просто изменить», актер заявил, что хочет, чтобы «наши народы перестали смеяться друг над другом и придумывать образ врага»: «Пусть моя смерть станет первым шагом единения народов планеты и стиранием границ, которые мешают нам радоваться. Мир тем, кто считает нас своими врагами».

«Я еду к вам и буду петь свои песни. Пока последняя пуля не заберет мою жизнь», — подчеркнул Епифанцев, прикрываясь лицом Крида. Артист добавил, что даже на небесах будет любить своих обидчиков, «ибо они не ведали, что творили».

В начале сентября Егору Криду пригрозили расправой и изнасилованием в том случае, если он не отменит концерт в Махачкале. Артист отказался от выступления. Позже стало известно, что в Дагестане приостановили продажу билетов на концерт исполнителя Элджея.

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