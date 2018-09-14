Угрожавшего расправой из-за концертов Крида дагестанца задержали

Сотрудники полиции задержали 19-летнего уроженца Дагестана, публиковавшего в соцсетях угрозы из-за концерта хип-хоп-исполнителя Егора Крида, запланированного в Махачкале. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник, близкий к следствию.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов доставили подозреваемого на допрос и решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Мужчина угрожал расправой организатору концерта Крида в Махачкале.

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В начале сентября Егору Криду пригрозили расправой и изнасилованием в том случае, если он не отменит концерт в Махачкале. Артист отказался от выступления. Позже стало известно, что в Дагестане приостановили продажу билетов на концерт исполнителя Элджея.

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