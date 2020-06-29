Крупнейший секс-фестиваль для свингеров отменили из-за социальной дистанции

Секс-фестиваль для свингеров, который должен был стать крупнейшим в Европе, отменили из-за новых правил, введенных на фоне распространения коронавируса. Об этом сообщает Mirror.

Организаторы мероприятия сообщили, что необходимость соблюдать социальную дистанцию не позволит дать участникам фестиваля «то, что они ищут». Кроме того, в своем заявлении они отметили, что не станут предлагать людям «плохую копию» мероприятия.

Сотни пар должны были отправиться в секретное место в Вустершире (запад Англии) с четверга по воскресенье. Организаторы пообещали устроить в 2021 году большое мероприятие и призвали гостей позаботиться о своем здоровье.

Ранее британский миллионер Ричард Стэнли задумал провести первую секс-вечеринку, на которой будут соблюдаться правила социальной дистанции, введенные из-за распространения коронавируса. Бизнесмен считает, что пары, которые примут в ней участие, останутся в безопасности, потому что на территории у его дома можно разместиться с соблюдением дистанции. Вечеринку планируют провести, даже если участники не смогут менять партнеров и объединяться.

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