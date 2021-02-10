Британцы предложили пожить в «капсуле времени»

В британском городе Боунесс-он-Уиндермир, графство Камбрия, предложили пожить в доме, который описали как «капсулу времени». Оказалось, что здание не ремонтировали с момента постройки в 1960-х годах. Об этом стало известно из публикации на сайте WowHaus.

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Интерьер комнат остался нетронутым и по-прежнему напоминает эпоху, когда был построен дом. Там сохранились обои, мебель и элементы декора. По словам автора публикации, новым владельцам придется отремонтировать здание и создать в нем собственное комфортное пространство. От продажи дома планируют выручить 850 тысяч фунтов стерлингов (более 86,5 миллиона рублей).

Двухэтажный дом расположен на участке площадью меньше гектара. Внутри находятся четыре спальни, гостиная, кухня и ванная комната, а на территории есть гараж и место для парковки автомобиля. Интерьер выполнен в белых и коричневых тонах с оригинальными обоями, яркими коврами, ретро-светильниками и старинным камином.

Одна из особенностей постройки — установленные окна от пола до потолка, из которых открывается вид на природу известного в Англии Озерного края, внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Пользователь сети отметил, что никогда не встречал таких интересных объектов в этом районе, и назвал увиденное «чьей-то мечтой».

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