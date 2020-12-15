Британцы решили помочь государству и продали дом с фермой каннабиса

Британское агентство недвижимости продало в графстве Большой Манчестер дом с фермой для выращивания каннабиса. Таким способом риелторы хотели помочь государству вернуть законные деньги в казну, так как ранее хозяин жилья был осужден за преступную деятельность. Новый владелец участка заплатил за него более 135 тысяч фунтов стерлингов (более 13 миллионов рублей), передает The Sun.

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Риелторы отметили, что выставили лот на аукцион в соответствии с законодательством и честно сфотографировали для потенциальных покупателей все комнаты объекта. Так, в одной из спален они нашли 27 пластиковых горшков для выращивания каннабиса и заметили, что окна комнаты были закрыты термостойким пластиком. По словам представителя агентства, во время работы с объектом они понимали, что снимки могут шокировать покупателей. При этом специалисты подчеркнули, что были обязаны предоставить клиентам наиболее полную информацию, чтобы те смогли принять осознанное решение.

Изначально жилье планировали продать за 90 тысяч фунтов стерлингов (более восьми миллионов рублей). В эту стоимость вошел дом из красного кирпича с тремя спальными. Риелторы запечатлели на фотографиях потолочные обогреватели, которые были установлены в одной из комнат бывшими владельцами. Однако со временем оборудование пришло в негодность и повисло на проводах. Хозяева также провели через комнаты черную трубу, которая служила вентиляционной шахтой.

Ранее в декабре комиссия ООН проголосовала за то, чтобы исключить каннабис из Списка IV Единой конвенции о наркотиках 1961 года — перечня веществ, требующих наиболее жесткого контроля. Решение поддержали 27 членов комиссии, 25 выступили против, а один участник обсуждения воздержался. По мнению экспертов, подобные изменения облегчат изучение растения и его производных с медицинской и научной точки зрения.

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