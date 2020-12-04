Особняк российского конопляного магната предложили арендовать на Рождество

Особняк российского предпринимателя Евгения Скигина, которого из-за сферы деятельности также называют конопляным магнатом, предложили арендовать на рождественские каникулы. За неделю проживания на участке в австралийском штате Квинсленд арендаторам придется заплатить 80 тысяч долларов (почти шесть миллионов рублей), сообщает NewsMail.

Материалы по теме Солнечный угар Квартиры в Сочи начали дешеветь. Стоит ли их покупать? Как теперь жить Дом-тюрьма, море зелени и реновация: лучшее жилье новой эпохи

Принадлежащий Скигину лот — один из самых дорогих для рождественской аренды в стране. По словам риелтора Сью Уиллис (Sue Willis), которая занимается поиском жильцов, особняк пользуется большим спросом среди обеспеченных австралийцев. В разные даты дом на каникулы оплатили уже три семьи, однако Уиллис не стала называть их имена. Риелтор отметила, что, бронируя подобные объекты, арендаторы хотят найти то, что напоминало бы им отдых на яхте в Средиземном море.

Особняк площадью 1,4 тысячи квадратных метров, который известен под именем Domic, для Скигина спроектировал австралийский архитектор Ноэль Робинсон (Noel Robinson). В общей сложности на строительство у предпринимателя ушло три года. Как отметила Уиллис, главная особенность дома — его отдаленное расположение в уединении. Внутри здания есть шесть спален, десять ванных комнат, SPA-салон, кинотеатр, тренажерный зал и рабочий кабинет, где можно проводить конференции. На участке, который занимает один гектар, также расположены семь парковочных мест для автомобилей и 25-метровый бассейн с видом на океан.

Евгений Скигин — петербургский бизнесмен, совладелец агропромышленного холдинга «Коноплекс» в Пензенской области, который занимается выращиванием и переработкой ненаркотической конопли. Изначально предприниматель начинал свой бизнес в Голландии, где, по данным на 2018 год, сколотил состояние, но спустя время решил заняться производством в России, чтобы сэкономить на аренде земли. В 2020 году Скигин также организовал производство масел холодного отжима.

Если вы стали свидетелем интересного события или у вас есть история для отдела «Дом», напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru