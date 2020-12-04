В американском городе запретили курить табак в квартирах и разрешили каннабис

В американском городе Сан-Франциско запретили курить табак и электронные сигареты в многоквартирных домах, но при этом разрешили курить каннабис. Об этом пишет The San Francisco Chronicle.

Ограничение распространяется на жителей тех домов, где есть как минимум три квартиры. «Человек не обязан жить только в доме, рассчитанном на одну семью, чтобы иметь возможность дышать чистым воздухом», — заявили в наблюдательном совете.

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Изначально власти хотели запретить и курение каннабиса, что вызвало бурную реакцию горожан. В отличие от «обычных» курильщиков, которые могут выйти на улицу и курить на свежем воздухе, марихуану запрещено употреблять во всех общественных местах. Таким образом, квартиры остались единственным местом, где можно курить каннабис и не нарушать закон.

Однако многие правозащитники и медики раскритиковали нововведение. «Эти контролеры должны решать реальные проблемы, а не вопросы, которые касаются передвижения людей и их местонахождения, а также того, как мы функционируем в обществе», — заявил глава одного из диспансеров.

Ранее комиссия ООН по наркотическим средствам проголосовала за то, чтобы исключить каннабис из Списка IV Единой конвенции о наркотиках 1961 года — перечня веществ, требующих наиболее жесткого контроля. Это поможет лучше изучать каннабис и его производные с медицинской и научной точек зрения.

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