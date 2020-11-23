Россия
 
Последние новости
Российский миротворец получил ранения в Нагорном Карабахе
Харитонова выписали из больницы после избиения бойцом ММА
Модель стала плюс-сайз-двойником Ким Кардашьян и рассказала о травле в сети
Внутри Млечного Пути нашли остатки чужеродного объекта
Эфиопия отчиталась об аресте почти 800 террористов в столице
Задержанного ФСБ за теракты в московском метро полковника полиции арестовали
Ефремову предрекли невыносимую жизнь в колонии
Бывшего главу «Известий» отправили в колонию за мошенничество
В Совфеде допустили ужесточение ограничений в Москве и Петербурге
Новости партнеров
Прослушать новость

Пропаганду наркотиков в интернете отнесли к угрозам нацбезопасности России

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Carlos Jasso / Reuters

Россия отнесла к угрозам национальной безопасности пропаганду употребления наркотиков в интернете, расширение глобального рынка запрещенных веществ и легализацию каннабиса в реакреационных целях. Это следует из Стратегии государственной антинаркотической политики до 2030 года, опубликованной на портале правовой информации.

В документе также подчеркивается, что особую опасность представляет увеличение объемов незаконного производства наркотиков на недостаточно контролируемых властями территориях, а также в зонах вооруженных конфликтов. Кроме того власти предупреждают о новых финансовых инструментах для отмывания доходов от наркоторговли и способах оплаты при покупке запрещенных веществ.

В соответствии со стратегией, основные цели, стоящие перед Россией в ближайшем будущем, — это сокращение незаконного оборота и доступности наркотиков, социальная реабилитация больных, а также формирование в обществе негативного отношения к незаконному потреблению таких веществ.

Предполагается, что с принятием мер, к 2030 году в стране число смертей от наркотиков снизится на 20 процентов.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Полиция нашла крупнейшего поставщика наркотиков в России
Путин рассказал о плюсах пандемии для борьбы с оборотом наркотиков
ФСБ накрыла подпольную лабораторию с тонной наркотиков