Пропаганду наркотиков в интернете отнесли к угрозам нацбезопасности России

Россия отнесла к угрозам национальной безопасности пропаганду употребления наркотиков в интернете, расширение глобального рынка запрещенных веществ и легализацию каннабиса в реакреационных целях. Это следует из Стратегии государственной антинаркотической политики до 2030 года, опубликованной на портале правовой информации.

В документе также подчеркивается, что особую опасность представляет увеличение объемов незаконного производства наркотиков на недостаточно контролируемых властями территориях, а также в зонах вооруженных конфликтов. Кроме того власти предупреждают о новых финансовых инструментах для отмывания доходов от наркоторговли и способах оплаты при покупке запрещенных веществ.

В соответствии со стратегией, основные цели, стоящие перед Россией в ближайшем будущем, — это сокращение незаконного оборота и доступности наркотиков, социальная реабилитация больных, а также формирование в обществе негативного отношения к незаконному потреблению таких веществ.

Предполагается, что с принятием мер, к 2030 году в стране число смертей от наркотиков снизится на 20 процентов.