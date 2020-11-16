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Путин рассказал о плюсах пандемии для борьбы с оборотом наркотиков

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Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Закрытие границ из-за пандемии коронавируса помогло на треть снизить контрабанду наркотиков в Россию в первой половине 2020 года. О соответствующих плюсах пандемии рассказал президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Не было бы счастья, да несчастье помогло», — сказал он на заседании Совета безопасности России.

Глава государства также заявил, что губернаторы несут персональную ответственность за антинаркотическую политику. «Полпреды должны держать ее под контролем, нужно также усилить контроль за работой частных наркореабилитационных центров», — сказал Путин.

В частности, президент потребовал разоблачать пропаганду о якобы безвредности употребления легких наркотиков. Он также заявил о необходимости расширения современной антинаркотической информационной политики, в том числе в СМИ, социальных сетях и образовательных учреждениях.

Путин подчеркнул, что борьба с наркоторговлей затрагивает национальную безопасность. Он призвал действовать более решительно в этом направлении. «Ежегодно наркотики калечат и убивают тысячи наших граждан», — посетовал российский лидер.

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