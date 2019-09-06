Путин напомнил о борьбе с рекламой наркотиков в интернете

Президент России Владимир Путин заявил, что правоохранителям нужно помнить про современные способы рекламы наркотиков в интернете, однако выразил сомнение в необходимости создания киберполиции, передает РИА Новости. Об этом он сказал на Восточном экономическом форуме.

По словам главы государства, это нужно делать при участии уже существующих силовых структур. Путин добавил, что обязательно скажет об этом главе МВД России Владимиру Колокольцеву.

«Не знаю, нужна ли киберполиция. МВД должно иметь в виду, что преступники используют современные способы распространения [рекламы наркотиков]», — отметил он.

20 июня во время прямой линии Путин высказался по теме оборота наркотиков в России. Он отметил, что выступает против смягчения статьи 228 УК России.

По мнению главы государства, нужно не реформировать антинаркотическое законодательство, а улучшать контроль за работой полицейских. Именно так, считает он, не будет возможности фальсифицировать уголовные дела и сажать людей в тюрьму. В пример президент привел дело журналиста Ивана Голунова.

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