ФСБ накрыла подпольную лабораторию с тонной наркотиков

ФСБ накрыла подпольную лабораторию в частном доме во Владимирской области, в которой находилась тонна синтетических наркотиков. Об этом сообщает центр общественных связей ведомства.

Задержаны с поличным трое подозреваемых, которые занимались продажей запрещенных веществ через интернет. В лаборатории изъято 950 литров наркосодержащей жидкости и почти 10 килограммов мефедрона.

Оперативное видео ФСБ опубликовал телеканал «360».

На кадрах видны бойцы спецназа, которые врываются в дом, укладывают на пол троих мужчин и надевают на них наручники. В помещениях стоят емкости с жидкостью.

30 октября сообщалось о задержании ФСБ командира взвода управления вневедомственной охраны Росгвардии по Омской области после того, как у него в гараже нашли наркотики. По мнению следствия, запрещенные вещества были изъяты у граждан, причастных к незаконному обороту наркотиков. Росгвардеец помещен под домашний арест, его подчиненные заключены под стражу.