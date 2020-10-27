ФСБ задержала наркогруппировку со 100 килограммами марихуаны

На Дальнем Востоке ФСБ задержала наркоторговцев с более чем 100 килограммами марихуаны. Об этом во вторник, 27 октября, сообщает пресс-служба ведомства.

По информации ФСБ, крупная межрегиональная преступная группировка занималась сбытом особо крупных партий наркотиков в Дальневосточном федеральном округе. Силовики изъяли гашишное масло общей массой 5,5 килограмма, около 100 килограммов марихуаны, а также 10 килограммов семян дикорастущей конопли. Всего изъято 80 тысяч разовых доз на общую сумму свыше 23 миллионов рублей.

Сотрудники следственного подразделения УФСБ России по Амурской области возбудили уголовное дело по статье 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере»). Всем подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

8 июня сообщалось, что в Москве оперативники ФСБ и полиции задержали трех наркоторговцев у которых нашли 35 килограммов кокаина.