Создательница свечей с запахом оргазма вложилась в каннабис

Голливудская актриса, создательница бренда Goop Гвинет Пэлтроу вложилась в производителя напитков на основе каннабиса — Cann. Как сообщает CNBC, актриса, продвигавшая, помимо прочего, свечи с запахом оргазма, объявила о личных инвестициях впервые. При этом сумма не разглашается.

Пэлтроу уверена, что каннабис — ингредиент будущего для здоровья, и считает, что в перспективе такие напитки могут стать альтернативой алкоголю. «Мы очень уверенно и уже бесповоротно движемся в направлении легализации каннабиса, и я думаю, так и должно быть», — сказала актриса и подчеркнула, что сама потребителем не является.

Cann производит напитки с такими ароматами, как грейпфрут — розмарин, лимон — лаванда, красный апельсин — кардамон. Среди инвесторов проекта также значатся певица Туве Лу и баскетболист Барон Дэвис.

Основанный Пэлтроу Goop любит эпатировать публику. В частности, большой популярностью пользовались свечи с названием This smells like my vagina («Это пахнет как моя вагина») и This smells like my orgasm («Это пахнет как мой оргазм»). Еще под маркой продаются украшения в виде ягодиц, нижнее белье в стиле БДСМ и одежда.