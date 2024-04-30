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13:17, 30 апреля 2024Бывший СССР

Заявление главкома ВСУ о захвате острова Нестрига опровергли

Заявление главкома ВСУ Сырского о захвате острова Нестрига на Днепре опровергли

Фото: Ukrainian Presidentia / Globallookpress.com

Главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский преждевременно сообщил о захвате острова Нестрига на реке Днепр. Заявление главкома опровергло издание «Страна.ua» со ссылкой на украинский военный паблик Deep State.

Сообщается, что операция ВСУ по захвату острова Нестрига не была завершена. По данным источников, уже на следующее утро после заявления Сырского начались массовые обстрелы острова и попытки десанта занять его часть. «Ситуация на острове обострилась», — говорится в сообщении.

Отмечается, что военачальников, которые поспешили с заявлением, призвали привлечь к ответственности.

Остров Нестрига находится юго-западнее Херсона ближе к правому берегу Днепра.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал о попытках ВСУ отступить из поселка Керамик под Авдеевкой. По его словам, украинские военные бросают позиции и не пытаются эвакуировать раненных.

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      Екатерина Улитина
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