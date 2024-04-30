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13:16, 30 апреля 2024Силовые структуры

Главу нижегородского парламента арестовали по делу о растрате

Глава думы Нижнего Новгорода Лавричев арестован на два месяца за растрату

Фото: Telegram-канал «Олег ЛаVричев»

Председатель городской думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев арестован по ходатайству следствия на два месяца, до 26 июня 2024 года включительно, по обвинению в растрате. Сумма претензий составляет 22,5 миллиона рублей, сообщает РИА Новости.

Главу нижегородского парламента задержали 28 апреля в Донецкой народной республике (ДНР), куда он отвозил гуманитарный груз. Дело об избрании меры пресечения рассматривалось в Московском районном суде.

По версии следствия, Лавричев вместе с группой лиц похитил средства, выделенные на приобретение программно-аппаратных комплексов: рентгеновского, маммографического и УЗИ аппаратов. Преступление имело место в период 2018-2019 годов, когда он возглавлял Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина.

Сам Лавричев отказался признать вину и просил отправить его под домашний арест. Его адвокат также отмечал, что политик подписал контракт с Минобороны, а значит, теперь находится в статусе военнослужащего.

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