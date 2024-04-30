Главу нижегородского парламента арестовали по делу о растрате

Глава думы Нижнего Новгорода Лавричев арестован на два месяца за растрату

Председатель городской думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев арестован по ходатайству следствия на два месяца, до 26 июня 2024 года включительно, по обвинению в растрате. Сумма претензий составляет 22,5 миллиона рублей, сообщает РИА Новости.

Главу нижегородского парламента задержали 28 апреля в Донецкой народной республике (ДНР), куда он отвозил гуманитарный груз. Дело об избрании меры пресечения рассматривалось в Московском районном суде.

По версии следствия, Лавричев вместе с группой лиц похитил средства, выделенные на приобретение программно-аппаратных комплексов: рентгеновского, маммографического и УЗИ аппаратов. Преступление имело место в период 2018-2019 годов, когда он возглавлял Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина.

Сам Лавричев отказался признать вину и просил отправить его под домашний арест. Его адвокат также отмечал, что политик подписал контракт с Минобороны, а значит, теперь находится в статусе военнослужащего.

