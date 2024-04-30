Главу нижегородского парламента арестовали по делу о растрате
Председатель городской думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев арестован по ходатайству следствия на два месяца, до 26 июня 2024 года включительно, по обвинению в растрате. Сумма претензий составляет 22,5 миллиона рублей, сообщает РИА Новости.
Главу нижегородского парламента задержали 28 апреля в Донецкой народной республике (ДНР), куда он отвозил гуманитарный груз. Дело об избрании меры пресечения рассматривалось в Московском районном суде.
По версии следствия, Лавричев вместе с группой лиц похитил средства, выделенные на приобретение программно-аппаратных комплексов: рентгеновского, маммографического и УЗИ аппаратов. Преступление имело место в период 2018-2019 годов, когда он возглавлял Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина.
Сам Лавричев отказался признать вину и просил отправить его под домашний арест. Его адвокат также отмечал, что политик подписал контракт с Минобороны, а значит, теперь находится в статусе военнослужащего.