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16:12, 29 апреля 2024Силовые структуры

Появились данные о задержании в ДНР спикера нижегородской гордумы

В ДНР был задержан спикер нижегородской городской думы Олег Лавричев

Кадр: Городская Дума Нижнего Новгорода

В Донецкой народной республике был задержан спикер нижегородской городской думы Олег Лавричев. Такие данные появились у агентства «В городе N» от информированного источника.

Предположительно, россиянина задержали в ДНР, когда он ожидал прибытия конвоя с гуманитарной помощью. По мнению собеседника, задержание Лавричева — это серьезная ошибка.

«Лавричев — это человек государства, он любит родину. То, что произошло — удар по имиджу государства в мире и глупость», — сказал источник.

Причины задержания еще предстоит выяснить, официальные органы пока ситуацию не комментировали.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области полиция задержала бывшего заместителя министра лесного комплекса региона за миллионную взятку.

По версии следователей, экс-чиновник в августе 2022 года получил три с половиной миллиона рублей от руководителя лесопромышленного предприятия за подписание мирового соглашения, позволяющего компании возобновить ранее расторгнутый договор аренды лесного участка площадью свыше 50 тысяч гектаров.

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      Анна Щербакова
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